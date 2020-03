Ingen grund til panik, men stor grund til omtanke og forsigtighed

FOR ABONNENTER

Det er vist aldrig før set, at en regering har opfordret en befolkning til at undgå kys og kram, men i går skete det, og det afspejler, hvor alvorligt den danske regering tager coronasmitten. Vi må hver især justere vores omgangsformer med andre. Håndtryk er heller ikke sagen, så nu gælder det om at give hinanden den varme skulder og den kærlige albue, når vi hilser. Eller helt lade være at have kropskontakt.

jsp