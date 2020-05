Danmark må ikke lade chancen gå fra sig. Bare at sige nej er ikke en strategi, men et svigt

FOR ABONNENTER

Det lyder flottere på engelsk end dansk, men grandiositeten var ikke til at tage fejl af, da lederen af EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, onsdag erklærede, at »dette er Europas øjeblik«. Det var med de ord, at hun præsenterede Kommissionens storstilede redningsplan for den europæiske økonomi efter coronakrisen.

mr