Der har været mange visionære taler i EU før. Men von der Leyens kan blive den altafgørende

I forbindelse med invasionen af Irak blev den daværende amerikanske forsvarsminister, Donald Rumsfeld, berømt og berygtet for at advare om de »ukendte ukendte« farer. De farer, man slet ikke ved, at man ikke kender.

Den undskyldning har EU ikke. Det er til overmål tydeligt efter formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyens, tale om unionens tilstand onsdag. I talen ridsede von der Leyen på forbilledlig klar og enkel vis EU’s velkendte udfordringer både internt og eksternt op.

Hun pegede klart på faren for, at EU bliver mast mellem Kina og USA og knækket af indre stridigheder. Insisterede på, at Rusland er en trussel, og opfordrede til skrappere sanktioner for at forsvare EU.

mr