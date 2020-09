Behold seniorer

Arne skal ikke bare være glad for, at han har fået ret til tidlig pension. Han skal også glæde sig over, at han som 59-årig havde et job at blive pensioneret fra. For er man over 50, har man højere risiko for fyring, og fyres man, er det næsten umuligt at få et nyt job.

Oplysninger fra ministerier og myndigheder viser, hvor grelt det står til. Blandt Djøf-medlemmer ramte 39 procent af de offentlige fyringssager folk på 50 år eller derover, selv om denne gruppe kun udgør 22 procent af medarbejderstaben. Tæller man de 45-49-årige med, får de mere end hver anden statslige fyreseddel, selv om aldersgruppen fra 45 år og op kun udgør 34 procent af medarbejderne.

Samtidig bliver ældre stort set aldrig ansat i ministerier, viser en aktindsigt til Politiken. I Finansministeriet har man ansat en (siger og skriver E-N) medarbejder over 50 år de sidste 4 år, mens der blev ansat 276 under 50. Medarbejdere over 50 år er også en sjældne, når der ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriet, i Sundheds- og Ældreministeriet, i Beskæftigelsesministeriet og i Skatteministeriet.

