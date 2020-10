At en forælder nægter den anden forælder samvær, skal straffes – ikke belønnes

Størst af alt er kærligheden, skriver Paulus i det måske allermest citerede afsnit fra Bibelen. Men kærligheden bryder til tider sammen, og den efterfølgende konflikt mellem de to tidligere partnere kan i høj grad også nå bibelske dimensioner.

For nogle er problemerne og truslerne i det sammenbrudte parforhold af et sådant omfang, at offeret rykker ind på et krisecenter – ofte sammen med børnene. Det er dybt ulykkeligt, at det er nødvendigt, men utroligt vigtigt, at samfundet har plads og rum til at hjælpe disse kvinder – for det er i altovervejende omfang kvinder, der er tale om. Krisecentrene landet over gør et enormt og afgørende arbejde.

Men som Politiken afdækkede søndag, er der tilsyneladende enkelte kvinder, der misbruger systemet og bruger krisecentrene som et våben mod deres mænd i kampen om børnene. At moren har taget ophold på et krisecenter, svækker typisk farens chance for at få forældremyndighed over sine børn.

