10 års fængsel for blasfemi: Historiker vil tage 13-årig drengs straf

Nu må vi ikke glemme Omar Farouq.

Indrømmet. Andre problemer presser sig på. Og ikke kun en uduelig amerikansk præsident, som risikerer at blive genvalgt. Heller ikke alene en klimakrise, som truer vores børns fremtid. Og ikke kun bekræftelsen af, at alt for mange mænd misbruger deres stilling til seksuelle overgreb.

Omar Farouq er kun 13 år, og hvis en religiøs domstol i det nordlige Nigeria får sin vilje, skal drengen tilbringe de næste 10 år af sit liv i fængsel – altså resten af sin barndom plus begyndelsen af ungdommen – for at tale grimt om Gud.