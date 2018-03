Åbent brev til religiøse ledere: I skal hjælpe til med at sikre, at vi bliver færre mennesker på jorden i fremtiden

Derfor bliver I, religiøse ledere, nødt til at tage et generalopgør med jeres religioners antropocentrisme. Intet mindre. De spredte øko-religiøse initiativer, der er kommet indtil nu, forslår desværre som en skrædder i helvede.

Vil vi sikre menneskene et ordentligt liv på Jorden, må vi ikke blot stoppe befolkningseksplosionen. Vi bliver nødt til at blive færre mennesker, end vi er i dag. Ellers kan det bidrage direkte til, at menneskene – med prins Charles’ ord – »begår selvmord i stor skala«.

Af hensyn til mennesker må vi altså reducere antallet af mennesker. Næstekærlighed bør naturligvis ikke kun omfatte mennesker i dag, men også i fremtiden.

Generalopgøret med den herskende antropocentrisme bør selvfølgelig også foretages for naturens skyld. Vores masseudryddelse af arter, masseødelæggelse af vild natur og behandling af landbrugsdyr som industriprodukter er udtryk for en himmelråbende kynisme. Og dødsensfarlig for os selv oveni.

I det hele taget bør vi hellere tale om befolkningsoptimum end befolkningsmaksimum. Kun det antal mennesker, der giver både mennesker og resten af naturen mulighed for et godt og frit liv, er der et anstændigt fremtidsperspektiv i. Ingen, hverken mennesker eller andre dyr, har en interesse i at leve som burhøns.

Hvad konkret kan I gøre ud over at reformere jeres religioner?

Vi ved, at jo mere uddannelse og økonomisk frihed kvinder får, jo færre børn får de. Dertil kommer den indlysende værdi af prævention og abort. Alt dette bør I aktivt fremme.

Derudover kommer I ikke uden om målrettet at opfordre folk til at få færre børn. Og det gælder ikke blot kvinder i f.eks. Afrika, men også i den vestlige verden. Da forbruget og udledningen af drivhusgasser pr. person her er mange gange større end i den tredje verden, er 1 barn mindre i vor del af verden klimamæssigt måske lige så fordelagtigt som 30-40 børn færre i den tredje verden, hvilket peger på, at vores overforbrug er et andet titanisk problem, der skal løses.

Konkret kan blot et halvt barn pr. kvinde mindre end i FN’s medianprojektion fra 2017 give knap 4 milliarder færre børn i 2100, altså 7,3 i stedet for 11,2 milliarder.