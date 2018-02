Læsernes redaktør om fejl og mangler i Politiken: Til tider bliver det småt

FOR ABONNENTER

Det kan som bekendt blive småt for enhver, og Fejl og Fakta rummer til tider rettelser af petitesser. Det får jeg jævnlig kritik for af utilfredse læsere, der vil pege på en fejl, de selv har fundet, som de betragter som alvorlig, og som de ikke har kunnet finde en rettelse af i den daglige spalte.

Vi plejer at bringe 4-6 rettelser om dagen, og det er rigtigt observeret, at ikke alle er lige graverende. Det er heller ikke alle fejl, der rettes, selv om man af og til kunne få den opfattelse. Forleden kunne vi melde, at vi var kommet til at stave den berømte kirkegård Père-Lachaise i Paris »Pére-Lachaise«, for eksempel. Og i denne uge har vi meddelt, at det hedder en unbrakonøgle og ikke en umbraconøgle, at det ikke hedder en landsretsdommer, men en landsdommer, og at Karl Bjarnhofs erindringsroman, der indbragte ham De Gyldne Laurbær, hed ’Stjernerne blegner’ og ikke ’Stjernen blegner’.

Jeg vil mene, at det hele kunne have fået lov til at passere, uden at vi kom i alvorlig karambolage med de presseetiske regler, der pålægger os at rette fejl, hvis de vel at mærke er af en vis betydning.

Reglerne siger, at: