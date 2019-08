Milla Mølgaard: Vi har købt de dyre mursten i Brønshøj, men er det snarere lykken at flytte til et billigere liv på landet?

Vores venner har fået et helt andet liv uden for byen. Er vi egentlig ikke bare for dumme, at vi har sat os i hus til halsen i de år, hvor vi har allermest brug for tid og frihed?