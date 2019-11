Milla Mølgaard: Det er for let at give biologi skylden for, at mænd og kvinder har forskellig sexlyst

FOR ABONNENTER

Kvinder er fra Venus, og mænd er fra Mars. Eller i hvert fald fra hver sin ende af solsystemet, stod det klart, da verdens største undersøgelse af en befolknings seksualitet, projekt Sexus, blev lanceret for nylig. I alt har 62.675 danskere mellem 15 og 89 år deltaget i undersøgelsen, og ifølge dækningen i vores egen avis er forskerne bag det gigantiske svarmateriale helt på halen over, hvor store forskelle der viser sig at være på hanner og hunner, når det kommer til lysten til at knalde. I to ud af tre heteroseksuelle forhold har den ene part mere lyst til sex end den anden. Og i fem ud af seks af disse forhold er det manden, der oplever at have mest lyst.