Hvor Venstre bevæger sig hen efter valget, ved ingen. Men et godt sted at starte er at erkende nederlaget. Det er slut. I denne omgang.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen kan gøre meget med dårlige og gode vittigheder, sleben tale, hurlumhej og milliarder i øst og mest i vest. Han er øjeblikkets mester. Men når han på lørdag byder velkommen til Venstres årlige landsmøde, er der ét faktum, han ikke længere kan skjule: Han står i spidsen for Danmarks største taberparti.

Blå bog Noa Redington Noa Redington er uddannet i statskundskab på Københavns Universitet og Columbia University, New York. Han har arbejdet som journalist, analytiker og redaktør på Weekendavisen, Ugebrevet A4 og Ugebrevet Mandag Morgen. Fra 2008 til 2015 var han særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt (S). Siden 2015 skribent og kommentator.

Der er to udfald af det kommende folketingsvalg.

Og i begge sidder Venstre tilbage med sorteper. Størst sandsynlighed er der for, at Mette Frederiksen flytter et par hundrede meter ned ad ad gangen på Christiansborgs 2. sal og over i Statsministeriet.

Rød blok fører i målingerne.

Men vigtigere: Hun har marginalerne med sig.

Kristendemokraterne vil som altid være garant for spøjs og inkonsistens politik i valgkampen og et borgerligt stemmespild på 0,5-0,8 procent af stemmerne.

Og rød blok kan se frem til tre mandater i Nordatlanten. Derfor skal Løkke Rasmussen og co. op og ramme omkring 51,5 procent for at få de 90 mandater. Det er op ad bakke.

Naturligvis kan alting ske. Arbejdsløsheden er lav. Asylansøgerne skubbet tilbage til Tyrkiet og Nordafrika. Og der kan også være blåt flertal, når stemmerne er gjort op. Bestemt. Ingen på Christiansborg undervurderer statsministerens evner til at forlænge verden med brædder.

Men selv i det scenarie vil Venstre reelt have tabt. For en kommende regering bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative vil ikke føre borgerlig liberal politik. Den vil være lagt i et jerngreb af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, når det handler om økonomi og velfærd.

Og den vil danse som en mølædt cirkusbjørn efter Nye Borgerliges skingre blokfløjte i udlændingepolitikken.

Uanset hvad markerer det kommende folketingsvalg således enden på Venstres rolle som det store drivende borgerlige parti i Danmark. Det parti, der ved valget i 2001 blev Danmarks største med 31,2 procent af stemmerne. Flere end 1 million danskere satte krydset ved liste V og Anders Fogh Rasmussen! Kulminationen på mere end et årtis arbejde.

Valget var sidste gang, et parti evnede at bygge en egentlig vælgerkoalition.

Venstre afspejlede det danske samfund som et bredt og moderne folkeparti. For velfærd, men med styr på de offentlige udgifter og skattestop. Stram udlændingepolitik og opgør med eksperterne.

Snusfornuft og kontraktpolitik. Et bondearbejderparti garneret med højskole, CBS og erhvervslivets opbakning.

Venstre anno 2001 havde den suverænt bedste matrikel i dansk politik. Self made.

Selvfølgeligt hjulpet en smule af Nyrup og en del af Marianne Jelved. That's what friends are for. Men det rokker ikke ved partiets enorme og imponerende succes.

For et år siden fik Venstre et elendigt kommunalvalg. Sølle 23,1 procent af stemmerne. Selvfølgelig mere end de katastrofale 19, 5 procent, der atter gjorde Lars Løkke Rasmussen til statsminister i 2015 og fastholdt illusionen om Venstre som noget særligt.

Netop statsministeren bærer et personligt ansvar for at have formøblet partiets hovedstol, på en måde man ellers kun ser i reality-programmer for meget unge mennesker. Venstre betalte og betaler fortsat en enorm pris for at have beholdt en formand, der blev taget med fingrene i klædeskabet. Som konstant sætter snubletråde op omkring sit privatliv og insisterer på at falde over dem alle.

Læren fra 2014' s store politiske blockbuster ' Formandshalløj i Kælderen under Odense Congress Center' må være, at der kun findes en ting, som er værre end et partioprør, og det er et uforløst partioprør.

Siden hin famøse sommeraften har det før så strømlinede parti været en sump af intriger, rygter, uforløste egoer og benspænd.