Noa Redington: Tænk, der findes et sted i den offentlige sektor, hvor personalet går forrest for at centralisere. Teknokrati fra neden

Hovedstadens konservative har med Toft i spidsen for en gangs skyld mere magt, end de har agt. Gentofte lever. Alle på nær det radikale medlem (naturligvis!) af regionens sundhedsudvalg afviste forslaget. Blandt andet med henvisning til afstand og nærhed. Argumenter, der unægtelig må klinge hult i de egne af landet, hvor man ikke måler ambulanceminutter, men helikopterminutter.

Nuvel, der er selvfølgeligt mere trafik på Motorring 3 end i luften over Thyholm. Men alligevel. Det er, som det er. Give and take. Og fred være med det. Det væsentlige og nye ved historien er, at 21 ledende overlæger og oversygeplejersker har skrevet under på, at de anser det for uforsvarligt at holde åbent for akutte patienter i Gentofte, deres arbejdsplads. Kompetencerne er ganske enkelt ikke til stede, siger de. Det handler om liv og død. I bogstaveligste forstand.

Gentofteborgerne kan måske hygge sig med, at de kan ankomme i tøfler og pyjamas – de kan bare ikke være sikre på at slippe derfra igen med en puls. Altså ifølge de læger og sygeplejersker, som har ansvaret. Tænk, der er et sted i den offentlige sektor, hvor personalet ligefrem går forrest i bestræbelserne på at centralisere for at skabe den bedst mulige service til borgerne. Vel at mærke ikke fagforeningerne. Men rigtige ansatte af kød og blod med præcis de samme triste og påholdende regler for julefrokosterne som i resten af Moderniseringsstyrelsens mørke rige. Teknokrati fra neden. Politikerne er ligeglade. De har deres egen dagsorden. I dette tilfælde er det nærhed.

Selv om Politiken er en avis med fortrinsvis mange læsere i hovedstadsområdet, er det vigtigt at understrege, at tilsidesættelsen af fagkompetence, som er det pæne ord for eksperter, ingenlunde er et lokalt fænomen. Socialdemokratiet har foreslået oprettelsen af 10 nærhospitaler – salomonisk delt mellem øst og vest. Det er svært at opdrive sundhedsfaglig indsigt, som understøtter det forslag. Der kommer til at mangle kvalificeret personale. Fra yngste piccolo til den ledende læge og sygeplejersker. Pyt, det er bare eksperterne.

Vi kender endnu ikke regeringens samlede sundhedsudspil. Men vi må forstå på baggrundsspinnet fra Christiansborg, at det bliver stort. Og mon ikke også der kommer forslag, som er mere politiske end faglige. Valget er lige om hjørnet. Sundhedsvæsnet er en succeshistorie. Flere operationer. Bedre behandlinger. Bedre service. Længere levetid. Til en acceptabel pose milliarder. Ikke mindst fordi vi faktisk har lyttet til fagkundskaben.

Det er vi stille og roligt ved at sætte over styr i marginalvælgernes knitrende skær. Men hvad nu hvis eksperterne faktisk har ret? At patienter, der går ind ad døren til skadestuen i Gentofte eller på Amager og i Glostrup får en markant dårligere behandling? Og at nærhospitaler er spild af penge? At det haster med klimapolitiske løsninger. At det er et problem, at for mange dygtige danskere trækker sig for tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. At statens finanser ikke er så elastiske endda. At der mangler arbejdskraft.