NATO-fanten er i det politiske rum. Og den er ved at være sulten

Så er den der igen. Elefanten i rummet. Ikke søde nuttede thailandske Plaisak fra Københavns Zoo. Men en, der er stor, grå og uhyre krævende.

Lad os kalde den NATO-fanten. En helt særlig art, der i modsætning til sine venner i den frie natur ikke er truet. Tværtom har den vokseværk. Og i den nærmeste fremtid begynder vi at forstå, hvorfor store dyr kan være ganske besværlige.

Litauen, Estland, Letland og Polen forstår til fulde, at deres store nabo er en notorisk pyroman med ad libitum-adgang til benzin og stormtændstikker. Her er der ikke så meget betænkelighed ved at betale den fulde forsikringspolice

Først kontekst: På NATO-topmødet i Wales 2014 besluttede stats- og regeringscheferne, at det skulle være slut med, at USA og enkelte andre dukse trækker det tunge læs, når regningen gøres op.

Medlemslandene forpligtede sig modstræbende og med krydsede fingre på en målsætning om, at alle skal bruge 2 procent af bnp på forsvarsudgifter. Det er selvfølgeligt ikke sket. For hvorfor vælge våben, når vælgerne vil have velfærd og skattelettelser? Der er øller i min mave, der står krokus på mit bord. Bevares. Kanonerne er blevet pudset, og budgetterne har fået en gang lak i armygrønt.

Tag bare Danmark. I morgen, mandag, har forsvarsforliget etårsjubilæum. Tillykke, tillykke. Det er et forlig, der frem mod 2023 sender forsvarsudgifterne opad. Fra godt 1,1 pct. af bnp til 1,3 pct. Fra cirka 23 milliarder til 27 milliarder. Plus/minus et kampfly og et par ørkenstøvler. Absolut en fremgang, og stor var lettelsen over, at man i kredsen af regeringsbærende partier (S, R, V, K og ved denne lejlighed LA og DF) så relativt smertefrit kunne blive enige. Så var der ro til at slås videre om Lindholm, håndtryk, burkaer, de røde lejesvende i DR og kvaliteten af leverpostej på plejehjemmene. Alt sammen i tryg forvisning om, at Danmark ikke kunne anklages for at være det svage led i NATO-kæden. Os kan man ikke komme efter.

Dannebrog vejrer fra Nordpolen til Kabul. We punch above our weigth. Men forliget virker allerede ude af trit med virkeligheden. For i denne usikre tid er der en ting, som er sikkert, og det er, at truslerne omkring os vokser.

Rusland udvikler nye missilsystemer, annekteringen af Krim er lige så klippefast som Ural-bjergene, og aggressionsniveauet stigende.

Så sent som i weekenden boltrede tre russiske militærfly sig over Blekinge. Det med at sejle godmodigt på grund i Skærgården og være til grin hører en svunden tid til.

Men det er ikke kun russerne, som skaber bekymringer. Kina er holdt op med at fedte med de globale ambitioner. Her investeres i kampfly, missilsystemer, hangarskibe, u-både og ikke mindst i kunstig intelligens og cyberkrigsførelse. Store infrastrukturanlæg bliver enten opført eller opkøbt i hele verden. Made in China har fået en helt ny betydning, og herhjemme skal vi minde hinanden om, at forårsruller fra Daloon ikke er en trussel, men en del af det stolte danske køkken.

Sidst, men ikke mindst: Amerikanerne mener det med de to procent. Ikke kun Donald Trump. Faktisk er en mere solidarisk byrdefordeling i NATO en af de få ting, demokrater og republikanere kan blive enige om. Hvis ikke den eneste. Med andre ord vågner vi ikke op efter præsidentvalget i 2020 til en verden, som er lige så behagelig som de gode år under flinke Obama.