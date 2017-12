Pundik: Lovforslag fra Israelsk parlament er tegn på en fredelig etnisk udrensning

FOR ABONNENTER

Præsident Trumps erklæring om, at USA anerkender Jerusalem som Israels hovedstad, har opmuntret de ekstremt nationalistiske kredse i det israelske parlament til at fremture med deres krav om at judaisere den hellige by.

Deres formål er at sikre, at Jerusalem vil have en jødisk majoritet i al fremtid. For tiden tæller jøderne ca. 60 pct. af indbyggerne og palæstinenserne ca. 40 pct.

Men den demografiske udvikling er, set fra disse ekstremistiske kredses synspunkt, truende. Palæstinensernes naturlige befolkningstilvækst er større end den israelske, og de sekulære blandt den jødiske befolkning forlader i stigende grad Jerusalem, fordi de ikke vil underkaste sig de ortodokse jøders krav om, at de skal efterleve deres religiøse leveregler.

Fortsætter tendensen, vil det, israelerne kalder det genforenede Jerusalem, have et palæstinensisk flertal om en generation. Det har sat gang i bekymrede israelske parlamentsmedlemmers fantasi. I denne tid kalkulerer mange med muligheden for valg i utide.