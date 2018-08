Lad nu være med at kramme de unge ihjel - de skal nok finde en bolig Studiesøgende unge og deres forældre kan roligt tørre øjnene. De unge skal nok finde noget at bo i.

I disse dage er det 22 år siden, at jeg sagde farvel til mit studium på Aarhus Universitet og goddag til et nyt på Københavns Universitet. Puha, der var mange bekymringer dengang.

For var det nu den rigtige beslutning sådan at forlade et studium, jeg i grunden var glad for – og så begynde på et nyt? Jeg vidste jo, hvad jeg havde, og ikke hvad jeg gik ind til. Og hvad med vennerne: Ville jeg finde lige så gode studiekammerater i København, som jeg havde i Aarhus?

Min største bekymring, da september og studiestart nærmede sig, var dog af en anden og mere praktisk karakter: Jeg havde ikke noget sted at bo.

Så hver gang en ny udgave af Den Blå Avis landede i den lokale kiosk på Langenæs Allé, stod jeg klar med mønterne i telefonboksen for at være blandt de første, der ringede på et 12-kvadratmeters kælderværelse i en villa i Brønshøj.

Men ak, hver gang var der nogen, som var hurtigere med mønterne end jeg.

Det håb slukkede de hurtigt. Der ville i hvert fald gå »nogle måneder«, før der blev et kollegieværelse ledig til mig. Suk.

Studiestarten stod for døren, og jeg aftalte med en af mine venner, at jeg kunne sove et par uger på sofaen i hans og kærestens lejlighed på Østerbro.

Den slags arrangementer lyder hyggeligere, end de typisk er, og jeg var temmelig desperat efter at finde ’mit eget’.

Jeg troppede derfor også op på det kontor i det indre København, der fordelte byens kollegieværelser – i håb om at det ville vække en indre barmhjertighed i de skrankepaver, der nu ikke bare lyttede til min pibende stemme i telefonen, men så mine hundeøjne i levende live.

Det håb slukkede de hurtigt. Der ville i hvert fald gå »nogle måneder«, før der blev et kollegieværelse ledig til mig. Suk.

Efter et par uger på sofaen var der bid. En af mine venner, der kendte en, som kendte en osv., skulle ikke bruge sin lejlighed et par måneder, så her kunne jeg få lov til at bo. Jeg måtte dog ikke flytte min adresse, og mødte jeg nogen i opgangen, skulle jeg sige, at jeg var ’fætteren’ ...

Jeg kom til at tænke på denne turbulente tid i den københavnske eftersommer anno 1996, da jeg forleden så en lille note i avisen: »8.400 studieboliger vil akut mangle til de kommende studerende på Københavns og Roskilde Universitet«.

Manglen på studieboliger er således en af de historier, der rituelt vender tilbage til mediernes overskrifter.

Det var Dansk Byggeri, der var nået frem til de 8.400. Ikke voldsomt overraskende, tænkte jeg. For det første ville det have været ualmindeligt overraskende, hvis Dansk Byggeri – en interesseorganisation, der arbejder for, at medlemmerne kan sætte cementblanderne til at snurre – var nået frem til den modsatte konklusion: ’Dansk Byggeri: Ingen behov for at bygge studieboliger de næste mange år’. Whaaat?

For det andet er det ikke nogen nyhed, at der mangler studieboliger i København og de andre store danske uddannelsesbyer. Det gør der sjovt nok hvert år ved denne tid. Manglen på studieboliger er således en af de historier, der rituelt vender tilbage til mediernes overskrifter.

Men det er sjovt nok kun lige omkring studiestart, at de unges boligsituation lander i overskrifterne. Herefter fordufter de. Ikke fordi alle de boligløse unge har fundet en permanent løsning på deres boligproblemer, men fordi langt, langt, langt de fleste inden for et par måneder har fundet en form for løsning:

Nogle har fundet sammen med et par af de nye studiekammerater og lejet en fireværelseslejlighed, andre har haft held med at finde et kælderværelse i Glostrup på dba.dk, mens atter andre har fået rollen som ’fætteren’.