Poul Aarøe Pedersen: Ny digital kløft efterlader de fleste børn på skyggesiden – med deres Ipad

Der var engang, for ganske kort tid siden, da den digitale kløft stod mellem dem, der brugte smartphones, Ipads og computere, og dem, der var koblet af. Enten fordi de ikke havde adgang til internettet, eller fordi de ikke forstod sig på den verden, der åbnede sig for alle andre online.

Men vi skal snart vænne os til, at den digitale kløft handler om noget andet. Nemlig om skellet mellem dem, der kan klare sig uden en konstant livline til digitale devices, og dem, der hele tiden er koblet på, ja nærmest er eksistentielt afhængige af at spille Fortnite, boltre sig på Pinterest eller følge opdateringer på Instagram.

Og det nye skel har en klar socioøkonomisk dimension: Mens det med tiltagende styrke er begyndt at gå op for de højtuddannede, at der er noget grundlæggende galt med de digitale tjenesters afhængighedsskabende mekanismer og de adfærdsmæssige konsekvenser, er det endnu en skjult sandhed for flertallet.

Ude i de små hjem vil det også være i familierne med høj kulturel kapital og Le Corbusier-stol, at modbølgen begynder

De værst ramte er børnene – især dem, der går i skoler, hvor man endnu ikke har fattet, at digitale læringsprogrammer ikke bare er ’en ny måde at lære på’, men faktisk er decideret ødelæggende for dannelsen af klassiske faglige færdigheder.

Lad os tage en tur til Silicon Valley, det vestlige hjerteland for teknologisk udvikling.

Det var her, en reporter fra The New York Times tog hen i sidste uge og opdagede et spøjst fænomen: For mens man på den private skole Waldorf School of the Peninsula – en eftertragtet skole for børn af Silicon Valleys it-spidser – nærmest helt har bandlyst brugen af it-læringsmidler, er man på den offentlige skole lige i nærheden, Hillview Middle School, helt fremme i skolebussen, når det handler om både hardware og software. Hmm, tankevækkende.

Det har længe været en kendt sag, at digitale udviklere i Silicon Valley sendte deres unger til Rudolf Steiner-lignende skoler; at et tech-ikon som Steve Jobs ikke ville lade sine yngste børn bruge iPads; og at it-milliardæren Bill Gates’ børn heller ikke fik lov at få mobiltelefoner, før de ramte teenageårene.

Det nye er, at de offentlige skoler nu er blevet så veludstyret med Chromebooks og andet Google-gear, at de går en fremtid i møde, hvor den læring, eleverne møder her, vil være fagligt væsentligt svagere end den, de rige folks børn mødes med på de private skoler uden internetadgang.

Dét udskilningsløb er nu ifølge The New York Times i gang i USA – og vi vil med garanti komme til at se et tilsvarende mønster her i Danmark.

For lad os prøve at se på udviklingen herhjemme. Her har kommunerne i løbet af de seneste 10 år investeret et milliardbeløb i it og læringsprogrammer, der er så stort, at de ikke selv har overblik over det. Til gengæld er der ikke skyggen af evidens for, at den massive økonomiske satsning vil få en positiv effekt på elevernes læring.

Tværtimod. I 2015 udgav OECD en omfattende rapport, der ganske bastant konkluderede, at de lande, der har investeret mest i it, ikke kan påvise, at investeringerne har haft en positiv effekt. Rapporten konkluderede ligefrem, at elever fra uddannelsesfremmede hjem præsterer dårligere, når de bliver udstyret med en computer.

Selv om OECD typisk har haft stor gennemslagskraft i uddannelsessammenhæng, er der pudsigt nok ingen danske politikere eller embedsmænd, der for alvor har fået øjnene op for disse konklusioner.

Her fortsætter investeringerne ufortrødent, og ifølge internationale ranglister er Danmark en af verdens mest offensive nationer, når det gælder digitalisering af uddannelserne. ’Man kan jo ikke være imod fremskridtet’.

At børns læsevaner – og ikke mindst læseevner, ifølge den seneste Pirls-rapport – er i frit fald, vækker tilsyneladende heller ingen bekymring.

Hellere være fremskridtstro og sætte eleverne til at løse en matematikopgave med deres mobil, hvor der er alskens andre fristelser, end at sætte dem til at løse brøker i en gammeldags regnebog, hvor de kan få fagligheden op under neglene på klassisk vis.