Der må være en kant: Måske gør de svenske vänsterpartister helt ret i at sige nej til en socialdemokratisk statsminister

Stefan Löfvens tilbyder Vänsterpatiet at være støtteparti for en regering, der ikke vil give en bukket politisk femøre i modydelse, fordi andre støtter tilsiger dette.

Nu ser det så ud til, at vore svenske venner omsider får en regering efter i mere end fire måneder at have klaret sig – aldeles glimrende, i øvrigt – uden. Og tegnene i sol, vind, måne samt grumset efter Zoegas-kaffen tyder på, at det bliver sossernes Stefan Löfven, der kan sætte sig for bordenden og styre Sverige i yderligere fire år – med en kreds af støtter fra midten og en kende ud. Vel at mærke på begge sider.

Der er imidlertid et aber dabei, en mistelten, som ikke endnu er taget helt i ed. Og det er vore naboers gamle venstrefløjsparti Vänsterpartiet, som mangler at beslutte, om man nu også vil medvirke til den socialdemokratiske regerings fortsatte beståen. For andre af denne mulige regerings støtter, fra den borgerlige fløj, har fået skrevet ind i regeringsgrundlaget, at Vänsterpartiet under ingen omstændigheder må få nogen afgørende politisk indflydelse. Det borgerlige Sverige mener nemlig, i øvrigt som det borgerlige Danmark mener om det meste til venstre for Venstre, at vänsterpartisterne er nogle ekstremistiske slyngler, som bare sidder og venter på at kunne se deres snit til at omdanne Sverige til en skandinavisk udgave af Albanien med ugentlige enetaler fra en stor diktatorisk leder, forbud mod stegte sild i lage og Systembolaget som eneste forhandler af både kartoffelmospulver og den gode ketchup fra Findus.

Så den svenske venstrefløj tænker sig nu godt om længe om. Skal man melde sig ind i en klub, der i bund og grund ikke vil have én som medlem? Eller skal man ranke ryggen og sige ’rend og hop’ til sosserne og konsorter? Med den konsekvens, at der bliver udskrevet et nyvalg, som meget vel kan give øget tilslutning til Jimmie Åkessons Sverigesdemokrater, hvilket vil gøre det meget vanskeligt for Folkhemmets borgerlige fløj at fastholde udelukkelsen af de fremmedfjendske, nationalkonservative hjemstavnsbegejstrede.

Det er med andre ord et vanskeligt dilemma, man som vänsterpartist står i. Og det er også den danske venstrefløjs evindelige problem. Og det bliver aktuelt, når vi om ikke så længe har haft et folketingsvalg, hvor Mette Frederiksens Socialdemokrati vil være afhængigt af Enhedslistens mandater, og formentlig også Alternativets, selv om det stadig kan diskuteres, hvorvidt sidstnævnte er et venstreorienteret parti eller blot et sammenrend af flippere, der mener, at alle er lige, og tror, at alle også er lige skæve.

Jamen ved at sige nej til socialdemokraterne baner man vejen for det egentlige højre, lyder kritikken. Ja, og ved at støtte socialdemokraterne siger vi ja til et forklædt højre, som til og med ikke vil have andet fra os end vores stemmer, kunne et svar lyde.

Og man må forvente, at de vælgere, der har stemt på et venstrefløjsparti, i Sverige Vänsterpartiet og i Danmark Enhedslisten, har gjort det, fordi de er imod forringelser for de svageste i samfundet, imod logrende leflen for en samvittighedsløs kapital og for hensyn til bæredygtighed, selv om det kommer til at koste en cru i bordeauxen, vil gøre den store SUV dyrere og måske mindske afkastet på formueafkastet.

Man bliver nødt til at være tro mod sit ideologiske grundlag og sine vælgere. Det er de borgerlige nemlig sjovt nok altid. Og formår igen og igen at gøre forbrugsbegrænsende, klimavenlige og humanistisk sindede tiltag til træomklamrende hippiepolitik, som bare vil forhindre rødblodede mænd og damer i at spise deres velfortjente fredagsbøf.

Men hvis en venstrefløj vover at holde fast i sine politiske idealer og rodfæstede principper, er det altid betonkommunisme, indoktrinering, klimafanatisme og nærmest konventionsstridige krænkelser af den personlige frihed for mennesker i den vestlige verden. Det gælder alt lige fra vegetarisk mad i offentlige institutioner til at omtale den mest udbredte hudfarve blandt etniske skandinaver som værende den samme som vores foretrukne spisekødsdyr, svinet.

Tilbage i de halvgamle dage var der et parti i Danmark, hvis eneste erklærede politik var at holde Socialistisk Folkeparti uden for indflydelse. Fik man dette opfyldt, var man nærmest parat til at genindføre pryglestraffen, afskaffe den fri abort og indføre afgift på visse former for cremefyldt wienerbrød; bare ikke de slemme folkesocialister fik et politisk ben til jorden.