Slutspillet om Venezuela: Vi er lige nu tilskuere til dramaets sidste akt, men den kan sagtens blive både lang og pinefuld

Hvis succeskriteriet for lørdagens aktion ved grænsen mellem Colombia og Venezuela var at få karavaner med nødhjælp frem til trængende venezuelanere, blev begivenheden en gedigen fiasko. Lastbilerne blev stoppet ved grænseovergangene af præsident Nicolas Maduros loyale soldater og måtte vende om med uforrettet sag. Venezuelas opposition med Juan Guaidó i spidsen måtte give op over for overmagten.