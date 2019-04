Til den klimabevidste ungdom: I bliver nødt til at være stædige og opfindsomme, hvis jeres forældre og politikerne skal med

FOR ABONNENTER

Der er to valg under opsejling. Først til Europa-Parlamentet og så til Folketinget. De mange store børn og unge, der hver fredag strejker for klimaet, prøver at gøre klodens fremtid – altså klimapolitikken – til det helt afgørende. De vil, siger de, også prøve at overbevise deres forældre om, at klodens overlevelse er den bedste fødselsdags- eller julegave, de nogensinde kan komme til at give.