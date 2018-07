nyhedsbrev til avisen 15. juli Håbet er lysegrønt, hvis du går og drømmer om at købe dig en elbil og dermed skåne klimaet. Politiken er kommet i besiddelse af fortrolige notater, der viser, at regeringen overvejer at give et direkte tilskud på 50.000 kroner per elbil for at sætte skub i salget af de miljø- og klimavenlige biler. Notaterne viser også andre incitamenter til at få danskerne til at vælge elbilen. Dem kan du læse mere om i dagens e-avis.