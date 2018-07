E-avisen 20. juli Ældreminister Thyra Frank (LA) har været truet af fyring fra Dansk Folkeparti for at udrette for lidt. Nu gør ministeren så noget: Ældreministeren vil fjerne kravet om, at landets 98 kommuner årligt skal fastlægge retningslinjer for, hvordan de holder øje med kvaliteten af deres hjemmepleje og hjemmehjælp. Problemet er bare, at forslaget møder stor modstand fra ældreorganisationerne. Ældrerådene opfatter det som et angreb på deres mulighed for at overvåge kvaliteten i ældreplejen. Dansk Folkeparti er utilfredse igen.