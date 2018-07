E-avisen 22. juli Vi genbesøger Grækenland. Officielt er landet nu ude af krisen. Men det mærker den tabte generation, som den 25-årige Sofia Asimakopoulou tilhører, ikke. Hun har indstillet sig på at bo hjemme hos sin mor mange år endnu, og selv om hun læser på universitet, regner hun realistisk set med at ende i et job på en restaurant eller lignende.