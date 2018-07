Nyhedsbrev avisen 1. august I dag træder ’burkaforbuddet’ i kraft i Danmark, og i den anledning har vi givet forsiden niqab på og nøjes med at gøre rede for Politikens holdning til forbuddet. Inde i avisen kan du til gengæld læse, hvad forbuddet betyder for 30-årige Sarah, der går i niqab, hvordan politiet vil håndtere forbuddet, hvad erfaringerne fra andre europæiske lande viser, og hvorfor Khatera Parwani er splittet i sin holdning til forbuddet. Og så kan du selvfølgelig se, hvad man må og ikke må, når det gælder religiøse klædedragter, elefanthuer, styrthjelme og kunstige julemandsskæg.