Nyhedsbrev 4 aug Politiken kan i dag afsløre, at forsvaret har købt pistoler for 25 millioner kroner af den tyske våbenproducent Sic Sauer, der er tiltalt for illegal våbeneksport. Over 36.000 pistoler fra Sig Sauer havnede ulovligt hos politiet i Colombia under borgerkrigen. Forsvaret siger, at man ikke var vidende om sagen, der blev afsløret i 2014. Men offentlige instanser skal sikre sig, at de samarbejder med virksomheden, der opretholder grundlæggende menneskerettigheder, siger en professor fra CBS.