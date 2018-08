Nyhedsbrev avisen 7. aug Politikens forside er urovækkende og handler om, at den globale opvarmning er i fare for at løbe løbsk. Selv hvis det lykkes at holde den globale opvarmning under målet på 2 grader, risikerer vi at have sat gang i en dominoeffekt, der kan føre til en langt varmere klode. Det konkluderer et internationalt forskerhold. Det har for første gang undersøgt, hvordan kritiske processer som afsmeltningen af polarisen, ringere lagring af CO2 i havene og smeltende permafrost kan påvirke og forstærke hinanden.