E-avisen 17.8.2018 Justitsministeren vil oprette en ny efterretningsenhed i Kriminalforsorgen, der skal overvåge både indsatte og besøgende for at bekæmpe radikalisering, kriminalitet og uro i fængslerne. I et nyt lovforslag fremgår det, at den nye specialenhed via aflytninger af besøg, telefonsamtaler og brevvekslinger skal udarbejde »trusselsvurderinger og efterretningsanalyser«. De ansatte får også ret til at gennemlæse de indsattes mobiltelefoner uden retskendelse, og det skal være muligt at afskære indsatte fra kommunikation med omverdenen, hvis der er mistanke om radikalisering. Kritikere ser overvågningsbeføjelserne som alt for vidtgående.