E-nyhedsbrevet 21. september S-formand Mette Frederiksen tager hul på socialdemokraternes kongres i Aalborg med et stort børne- og socialudspil til en pris af 1,3 mia. kroner. Flere børn skal anbringes uden for hjemmet. Og de mest socialt udsatte skal have gratis tandlægehjælp. Det er bare to af 18 forslag, Mette Frederiksen spiller ud med.