Især unge og kvinder lægger i stigende grad vægt på etik, klima og socialt ansvar, når de investerer deres opsparing, og undersøgelser viser, at fokus på bæredygtighed ikke går ud over afkastet. Finansbranchen bakker op om tendensen, men ser frem til, at der skabes enighed om en klar definition af bæredygtige investeringer.