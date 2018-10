fgfgfgfg Hvis uroen om Danske Bank ikke løjer af meget snart, vil banken blive væsentligt svækket og sårbar over for opkøb fra konkurrenter. Hvidvask-skandalen risikerer endda også at forårsage skader på det danske finansielle system, vurderer Jesper Rangvid, professor i finansiering i et interview med Politiken.