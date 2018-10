E-avisen 20. oktober Dagens forside handler om, at vi gerne vil have flere hybridbiler på vejene. Men lige nu er de almindelige hybridbiler ikke bedre for klimaet end de bedste dieselbiler. Og selv hvis bilisterne køber de smartere plugin-biler, viser flere undersøgelser, at de fortsætter med at brænde alt for meget benzin af i stedet for at tanke strøm.