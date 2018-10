Angela Merkel stopper som formand for CDU. Det meddelte hun mandag. Hun genopstiller ikke som formand, når hendes parti samles til landsmøde i december. Hun risikerer i sin resterende tid som kansler at blive handlingslammet. Det kommer til at afhænge af, hvem der afløser hende som partiformand, skriver Politikens Europakorrespondent Erik Jensen i sin nyhedsanalyse. dasdasdad