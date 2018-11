adadasd Midtvejsvalget i USA viste stærke strømninger i Det Demokratiske Parti. Men det er et åbent spørgsmål, om sejren og magten i Repræsentanternes Hus kan bruges som løftestang ved præsidentvalget om to år. For Trump står stærkere end nogensinde. Det blev understreget, da justitsminister i aftes trak sig.