asdasdasdad

Theresa May gennemførte onsdag aften et fem timers langt møde og fik sine ministres opbakning til en aftale med EU om, hvordan briterne skal forlade unionen. Efter to års tovtrækkeri med Bruxelles om vilkårene for briternes exit står premierministeren i den uvante situation, at hun er enig med EU om vilkårene for skilsmissen.