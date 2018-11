ukukukukuk Kate Kristmundson fik i 2012 indopereret et net i underlivet, som gennem flere år har forårsaget hende store smerter og ødelagt hendes sexliv. Hun er bare et eksempel på, at kontrollen med implantater har i årevis været underfinansieret, og at ingen har overblik over omfanget af højrisikoprodukter, der i de fleste tilfælde aldrig er testet på mennesker.