nyhedsbrev Den tidligere tunnelfabrik i Ydre Nordhavn skal laves om til et gigantisk kulturhus. På mandag præsenterer By & Havn projektet for Københavns Kommune. By & Havns direktør, Anne Skovbro, siger om planerne: »Der kan skabes plads til værksteder, til billige kontorpladser, til studieboliger, til kunst og design. Til store rum for leg og bevægelse. Vi har ikke lagt os fast på noget. Vi kan bare se, at de her haller er så store, at vi kan arbejde med en meget fleksibel vision, og det kunne være fedt at bruge dem til noget, der er ekstraordinært«. Overborgmester Frank Jensen kalder tiltaget for spot on.