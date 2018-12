asd

Kina har stor succes med sin planøkonomiske kapitalisme og arbejder med en plan kaldet ’Made in China 2025’ på at blive førende i verden inden for telekommunikation, robotter, grøn energi og flere andre områder, der vedrører moderne teknologi.

Succesen er så stor, at flere eksperter nu opfordrer EU til at gå hårdere til Kina, som reelt er blevet en trussel mod Europas økonomi.