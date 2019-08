E-avis Forside 7. august 2019

Efter heftig debat går sangskriverne bag 'Ramadan i København' for første gang ud i fællesskab og svarer på kritikken.

»Til trods for hvad man kan støde på af vildfarelser i debatten om vores sang, er formålet ikke på nogen måde at omvende nogen eller at prædike et religiøst budskab«, skriver de. Læs mere i Kronikken.