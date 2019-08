Forside E-avis 21. august 2019

Folketingets Ombudsmand har indledt en undersøgelse, der skal afklare, om Skat har vildledt købere af nyopførte boliger og foretaget usaglige ejendomsvurderinger med det resultat, at boligejernes ejendomsskat – grundskyld – blev firedoblet. Det oplyser Folketingets Ombudsmand i et brev til 29 boligejere, der har klaget over, at Skat har lokket dem i en skattefælde. E-avisen er klar.