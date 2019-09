End ikke frygten for at gøre sine børn forældreløse har stoppet Jan Grarup: »Der skal nok være nogen, der tænker: Er du sindssyg, han er en dårlig far, hold kæft en egoist«

Den prisbelønnede reportagefotograf Jan Grarup bliver beskyldt for at være besværlig og for at skifte sine venner ud regelmæssigt.