e-avisen tirsdag

I dag førstebehandler Folketinget regeringens lovforslag, som skal give udlændingeministeren mulighed for administrativt at tage statsborgerskabet fra fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab. Men forslaget åbner også for at gøre personer statsløse, og det er imod konventionerne, lyder kritikken fra Institut for Menneskerettigheder. Ministeren kalder det en 'fremtidssikring'.