Forside E-avis 21. november 2019

Børnefamilierne, der lever på Udrejsecenter Sjælsmark, får med en ny politisk aftale vished for, hvordan deres omstridte fremtid ser ud.

Regeringen og de tre støttepartier er blevet enige om, at familierne senest i april 2020 skal have have mulighed for at flytte ud af Sjælsmark og til et nyt udrejsecenter, ligesom partierne er blevet enige om en række forbedringer for børnefamiliernes vilkår. Aftalen betyder bl.a., at familierne vil få lov til selv at lave mad, at der etableres en vuggestue, og at det nye udrejsecenter ikke skal være omgivet af hegn.