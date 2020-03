E-avis søndag

Fredagens historiske beslutning om at lukke grænserne med politi og militær får ingen indflydelse på, hvor mange danskere der vil blive smittet med covid-19. Det fastslår en række af eksperter, blandt andre den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen Else Smith, over for Politiken.

»Jeg er aldrig stødt på, at det skulle kunne hjælpe, når først vi har fået smitten. Det er svært at forstå så voldsomt et tiltag«, siger Else Smith.