e avis onsdag

Da Folketinget besluttede at sende små børn tilbage i skole og daginstitutioner som led i første fase af genåbningen af Danmark, skete det på baggrund af en rapport fra Statens Serum Institut (SSI) med beregninger for, hvordan coronaepidemien ville udvikle sig.

Prognoserne i rapporten var dog alt for pessimistiske, viser det sig nu. Rapporten fra SSI estimerede, at der i første halvdel af maj sandsynligvis ville være mellem 124 og 735 coronapatienter på landets intensivafdelinger – forudsat, at borgerne blev ved med at holde social afstand.

Nu er vi i midten af maj, og det står klart, at det højeste antal intensivpatienter på en enkelt dag i maj har været 62. Tirsdag var antallet nede på 43 – altså langt under selv det mest optimistiske scenarium i SSI’s beregninger.