Nye lækkede dokumenter viser, at hvidvaskskandalen i Danske Bank er både større og grovere end hidtil kendt. Gennem bagmanden Altaf Khanani har våbenhandlere, narkohandlere og terrororganisationer brugt bankens filial i Estland til at hvidvaske penge.

Nye lækkede dokumenter viser, at hvidvaskskandalen i Danske Bank er både større og grovere end hidtil kendt. Gennem bagmanden Altaf Khanani har våbenhandlere, narkohandlere og terrororganisationer brugt bankens filial i Estland til at hvidvaske penge. Nye lækkede dokumenter viser, at hvidvaskskandalen i Danske Bank er både større og grovere end hidtil kendt. Gennem bagmanden Altaf Khanani har våbenhandlere, narkohandlere og terrororganisationer brugt bankens filial i Estland til at hvidvaske penge.