Slip for selv at mikse drinks: 6 hjerter til én færdigblandet cocktail Politikens to testdommere har smagt på seks færdigblandede cocktails for at se, om de kan konkurrere med dem, man selv kan blande eller købe på en bar.

Næsen ned til kanten af glasset. En vejrtrækning. En til. Lugtesansen er den første, dommerne bruger. Så er det læbernes tur. Langsomt fører dommerne dråberne rundt i munden. Og så spytter de ud.

Barchef Nick Kobbernagel Hovind og madskribent Mira Arkin smager sig grundigt gennem de seks cocktails, vi hælder over is denne formiddag. De er købt færdigblandet og er alle produceret i Danmark. Fire af dem sælges både på flaske og i store mængder til for eksempel festivaler, to af dem kan bestilles litervis til lejligheden og blandes typisk samme dag, som de skal drikkes.

Det er et fremskridt, at man kan få en god cocktail alle steder, i stedet for noget, som en eller anden lige har hældt sammen

Man behøver ikke læse mange barkort for at se, at cocktails er populære i nattelivet og på restauranter. Hvor de stærke farvestrålende drinks for et årti siden hovedsageligt var forbeholdt de få på dyre barer eller bestod af tvivlsom spiritus spædet op med sodavand til privatfester, har cocktailen oplevet en stigende popularitet, så man efterhånden ikke længere kan bestille en gin & tonic uden også at sige hvilken gin og hvilken tonic.

»Når selv butikker som Inspiration sælger cocktail-kits til hjemmebrug, er det et tydeligt tegn på, at interessen for at drikke gode cocktails efterhånden er nået bredt ud og langt ned i rækkerne«, siger Mira Arkin.

Hun udvikler opskrifter på cocktails i sit virke som madskribent ved magasiner og på sin blog. Hun erklærer sig overordnet imponeret over kvaliteten af de færdiglavede cocktails. Især fordi det er en kunst at bevare den gode smag i en cocktail, når den skal varmebehandles for at kunne holde sig på flaske.

Sådan gjorde vi Politiken bad to testdommere om at bedømme seks færdigblandede cocktails. Producenterne har selv valgt, hvilken af deres cocktail der skulle med i testen. Fire cocktails forhandles i flasker, to kommer i glasdispenser i større mængder. Alle kan bestilles online. Dommerne blindsmagte og bedømte med fokus på smag og eftersmag. De gav en samlet bedømmelse på mellem et og seks tjektegn, hvor seks tjektegn er bedst. Testens resultat er oprundede gennemsnit af dommernes karakterer. I de tilfælde, hvor to produkter fik samme karakter, er det billigste produkt placeret bedst i testen. Nick Kobbernagel Hovind er barchef og står for den daglige drift af Ruby, Liedkoeb og Brønnum i København. Mira Arkins er madskribent, blogger og udvikler af både mad- og drinksopskrifter. Vis mere

Smager af provinsdiskotek

Kun en enkelt, den orange Passionada fra Original Tender, får dommen ’næsten udrikkelig’ af begge dommere.

»Den er helt syntetisk og smager, som om man har forsøgt at gemme noget vodka i saftevand. Som om den er blandet på et provinsdiskotek. Og det siger jeg ikke for at fornærme provinsen – de kan lave gode cocktails i provinsen. Men ikke på provinsdiskotekerne«, siger Mira Arkin og giver den orange cocktail testens laveste karakter.

Netop fordi ikke alle cafeer, hoteller, restauranter og barer har kvalificeret personale, der mestrer den komplicerede kunst at komponere kvalitetscocktails, spår begge testdommere, at de færdigblandede alternativer har potentiale uden for de gode cocktailbarer.

»Ved den amerikanske Superbowl for fire år siden serverede de for første gang cocktails fra fad. Og det er jo et godt tegn på, at rigtige mænd ikke længere kun drikker dåsebajere – de drikker gode cocktails« siger Nick Kobbernagel Hovind.

»Jeg kan rigtig godt lide ideen om færdiglavede cocktails. Det er et fremskridt, at man kan få en god cocktail alle steder, i stedet for noget, som en eller anden lige har hældt sammen. Med de færdigblandende ved du, hvad du får, ligegyldigt hvor«, siger han.

Han er medejer af de københavnske cocktailbarer Lidkøb, Brønnum og Ruby, og det er her på Rubys bardisk af lyst marmor, vi hælder færdigcocktails på krystalglas og serverer dem for de to dommere.

En af de større aktører på markedet for færdige cocktails er Nohrlund, som producerer økologiske cocktails. Efter en stille start for tre år siden har makkerparret bag Nohrlund åbnet en økologisk cocktailfabrik ved København, hvor det er muligt at producere cocktails i store mængder, og hvor interesserede kan komme til omvisning, undervisning og cocktailsmagning. Deres bud på smagen af sommer i mormors kolonihave – en nordisk version af Cosmopolitan med jordbær, rabarber og vodka – har vundet dobbeltguld ved World Spirit Competition i San Francisco. Nohrlunds fem andre smagsvarianter er hædret med guld, sølv eller bronze.

Dagens testdommere er ikke imponerede over smagen. Den røde farve får ros, men ifølge Mira Arkin er smagen alt for sød til at være en cocktail for voksne.

»Jeg kan slet ikke smage, hvad den er inspireret af. Nu siger du jordbær, Mira, men det er jeg ikke engang helt sikker på«, siger Nick Kobbernagel Hovind.

»Den må være inspireret af Ribena«, siger Mira Arkin.

Frisk slår flaske

Dommernes favoritter viser sig at være de cocktails, som i større mængder er blandet på dagen og derfor også har en kortere holdbarhed end flaskerne, som typisk kan holde sig et år efter tapning.

Især vinderen, Smokey Jane, imponerer dommerne. Den er fremstillet af Peter Lucas, som sammen med to kompagnoner efter mere end 10 år i barbranchen nu blander cocktails i portioner på ned til 2,5 liter til fester og fredagsbarer i firmaet Just Serve It.

Dommere giver den topkarakter og fremhæver både udseende, duft og smagen, som er frisk, røget og balanceret med en markant smag af alkohol.

»En god cocktail skal have en kant af alkohol og syrlighed for ikke bare at blive sød og kedelig. Det er en stor misforståelse at bruge billig alkohol, for det er jo en vigtig ingrediens, og det er et håndværk at være en god bartender. Man skal kunne smage, at det er alkohol af god kvalitet, så det ikke bare er en drink med skjult alkohol. For hvad er så pointen med at drikke det, andet end at man gerne vil være stiv, uden at det gør ondt«, siger Mira Arkin.

Efter testen og dommen kaster dommerne et blik på de tomme flasker.

»Der er ingen tvivl om, at målgrupperne for disse cocktails er forskellige. Nogle af dem signalerer kvalitet, mens andre har et helt andet udtryk. Jeg er ikke i tvivl om, at der er et marked for begge dele, for der er mange, der ville være meget bedre tjent med de færdigblandede end med selv at forsøge sig«, siger Nick Kobbernagel Hovind.

Testvinder: Smokey Jane

Producent: Just Serve It

Forhandler: justserveit.dk

Pris: 495 kroner for 2,5 liter. Literpris: 198 kroner

Ingredienser: Cachaca, hjemmelavet lemonade og granatæble

Alkohol: 8,4 procent

Mira Arkin: Ikke alle vil kunne lide den røgede smag, den er ikke for begyndere. Men den er min klare vinder. Jeg kunne lige så godt have fået den serveret på en bar, så god er den.

Nick Kobbernagel Hovind: Den er meget fin og elegant, og så har den en utrolig smuk farve. Den signalerer femininitet, men den har kant, fordi den har en tydelig smag af alkohol. Jeg ville være glad, hvis visse af mine venner havde købt den i stedte for at lave drinks selv.

Rom – æbler – timian

Test af færdigblandede cocktails på Ruby's

Producent: Rebæl

Forhandler: Brdr. D’s Vinhandel, www.dvin.dk og restauranter

Pris: 37 kroner for 25 cl. Literpris: 148 kroner

Ingredienser: Fynsk økologisk æblemost, fynsk økologisk rom, vand, sukker, fynsk økologisk timian

Alkohol: 8 procent

Mira Arkins: Den er fad og uinteressant. Den får point for at have noget syrlighed. Smagen har ikke elementer nok. Den minder om en klubfest eller et halbal. Den mangler alkohol.