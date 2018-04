Rikke skifter karriereliv i Kairo ud med tid og ro til familieliv på Ærø

En varm sommerdag i Kairo sidste år magtede Rikke Brunsgaard ikke længere at holde sig oprejst. Hivende efter vejret og med hjertet bankende i brystet lagde hun sig ned på nogle gode venners sofa. Ude af stand til at rejse sig igen.

Det virkede både pludseligt og voldsomt. Men set i bakspejlet var overbelastningen kommet snigende hen over det sidste år, hun havde boet i den egyptiske millionby sammen med sin mand og to små børn med et travlt karrierejob som menneskerettighedsekspert ved EU’s udenrigstjeneste.

Rikke Brunsgaard Andersen 35 år. Uddannet sprogofficer i arabisk i Forsvaret samt journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og Politiken. Har arbejdet som udsendt for både Forsvaret, Udenrigsministeriet og senest EU’s udenrigstjeneste i Egypten og har boet i blandt andet Irak, Syrien, Island, USA og Mellemamerika. Gift med Stefan Skov Andersen, som er gartner. Parret har børnene Flora, 6 år, og Birk, næsten 4 år. Bor på Ærø og vil løbende blogge om familiens nye tilværelse på www rikkebrunsgaard.dk. Vis mere

Børnene hostede på grund af den massive luftforurening i Afrikas folkerigeste by, og Rikke selv fik efter lang tids tung vejrtrækning konstateret astmatisk bronkitis. Når hun kørte af sted til kontoret om morgenen for at lægge sine daglige 10 arbejdstimer, var det hver dag med dårlig samvittighed over for passagererne på bagsædet.

Serie: Ro på Mange taler om det. Færre gør alvor af det: at træde ud af hamsterhjulet og sætte tempoet ned. For dem, der gør det, indebærer det ofte en flytning fra storby til billigere bolig på landet. Flere børnefamilier flytter i disse år ud af byerne, beretter Danmarks Statistik. For nogle skal der en stresssygemelding til, før de lægger livet om. Omkring 35.000 danskere er sygemeldt med stress eller overbelastning året rundt, og tallet er stigende. Endnu flere føler sig stressede. Kvinder i 30’erne rammes oftest. Rikke Brunsgaard er en af dem. Politiken følger gennem det kommende år Rikke og hendes familie. Dette er første artikel i serien. Vis mere

»Jeg ødelægger mine børns lunger ved at bo her«, tænkte Rikke. Og knoklede videre.

Små tegn på, at familien ikke trivedes længere, blev skubbet til side. Det gik. Indtil det ikke gik længere.

Familiens nordafrikanske eventyr begyndte ellers godt. Efter et ungdomsliv med uddannelser som både sprogofficer i forsvaret, journalist og efterfølgende flere udfordrende job i blandt andet Irak og Syrien takkede Rikke for snart 4 år siden ja til stillingen på EU’s ambassade i Egypten. For Rikke og hendes mand, Stefan Skov Andersen, var det en drøm at prøve et familieliv som udsendt. Lønnen var rigelig, så Stefan sagde sit job i Danmark op og påtog sig i stedet at tage sig af parrets to børn, som dengang kun var 1 og 3 år, så Rikke kunne arbejde.

De første 2 år i Kairo nød familien livet i metropolen med de mange pyramider.

»Der er virkelig meget, der er nemt, når man lever et liv på første klasse med store biler og fede ferier og penge nok. Det er ekstremt privilegeret. Og jeg har virkelig elsket mit job. Det er det mest spændende arbejde, jeg nogensinde har haft«, siger Rikke i telefonen fra sit kontor i Kairo.

Men der er også meget, man går glip af, når man lever på den måde, fortæller hun.

Jobbet fyldte – ikke kun talt i timer. De ofte voldsomme menneskeskæbner tog Rikke med i tankerne, når hun ved aftensmadstid eller senere vendte bilen hjemad mod familiens lejlighed. Hun kunne ikke lægge dem fra sig.

»Når man arbejder som diplomat, konsumerer det hele ens liv. Man arbejder hele tiden, 50 timer om ugen, og oven i det er der alle receptionerne og sociale ting. Hele livet er centreret omkring det arbejde. Og jeg sidder med hele menneskerettighedsporteføljen. Jeg har sager om tortur, jeg ser billeder af folk, der er blevet pulveriseret af bomber, og jeg kender selv folk, som er kommet i fængsel og bare forsvinder. Det har jeg svært ved at lægge fra mig, når jeg kommer hjem om aftenen«, siger Rikke.

Rikke Brunsgaard levede et hektisk liv i Kario. Nu skal der ro på. Privatfoto

Den skandinaviske model

Arbejdet gav dårlig samvittighed over ikke at have hverken tid eller overskud til at være sammen med børnene.

»De fleste af mine kolleger fra for eksempel Sydeuropa har et helt andet familieliv. Når man kommer uden for Skandinavien, er børn i højere grad nogle, man får, og så lader man nogle andre passe dem. Så tager man måske en fridag sammen med dem en gang imellem, men det er ikke børnene, det hele drejer sig om. De er noget sekundært i forhold til ens arbejde. Og der blev jeg ramt af den danske måde at være forældre på, hvor vi tillægger det stor værdi at være sammen med vores børn. Jeg ville for eksempel ikke have en nanny. Men den danske tilgang til det er svær at få til at hænge sammen med et diplomatjob«, fortæller Rikke.

Det var også kun Rikkes få skandinaviske kolleger, der ikke fandt det mærkværdigt, at det var hendes mand, Stefan, der var hjemmegående i Kairo, og Rikke, der arbejdede. For samtlige andre udsendte var kønsrollerne omvendt. Og som tiden gik, trivedes Stefan ikke længere. Livet som hjemmegående far i en nordafrikansk storby var ensomt.

»Vi havde et par superfede år, men han begyndte at blive halvdeprimeret af at sidde der. Det er svært at gå ud, og der er ikke lige en park for børnene at lege i, og så sidder man der på 11. etage og hører dem hoste. Stefan er uddannet gartner, og Egypten ligger i en ørken, så der er jo ikke et træ. Jeg havde kronisk dårlig samvittighed over ikke at give dem en sundere opvækst i grønne omgivelser hjemme i Danmark«, fortæller Rikke.

En enkelt gang bliver telefonforbindelsen afbrudt, mens vi taler sammen. Der er langt fra Kairo til København i mere end en forstand. Rikke har selv været barn i først Skagen og derefter Sønderborg. Stefans opvækst foregik i Rønne på Bornholm. Den frie opvækst tæt på naturen og tæt på bedsteforældre og familie var det vigtigt for dem begge at give videre til deres egne børn, blev de bevidst om, da de pludselig befandt sig i det modsatte.

»Min mand var hjemme hos dem. Vejret er altid godt, og de tog på stranden. Det var bare nogle andre ting, de fik i Egypten. Men åh, hvor ville jeg gerne se dem lege i en dansk børnehave i stedet for at terpe bogstaver i en international daycare i Kairo. Det gav mig et stik i hjertet, at de ikke var ude at løbe på bare tæer i græsset, siger Rikke og fortsætter:

»Børnene havde det jo godt nok. For dem er Stefan primærpersonen, fordi det er ham, der har taget sig af dem, mens de var små. Så det burde jo fungere fint, at det er mig, der arbejder. Det var inde i mig, det ikke fungerede. Jeg ville gerne være en god og tilstedeværende mor samtidig. Det er ikke nok for mig at se mine børn en time hver dag«.

Rikke Brunsgaard har diskuteret emnet en del med sine kolleger, og hun beundrer, at de er i stand til at træffe beslutning om ikke at være særlig meget sammen med deres børn.

»Det kunne jeg ikke. Jeg mener, at når man får børn, så påtager man sig en stor opgave om at opdrage dem og gøre dem til hele mennesker, og det kræver tid og fordybelse. Men det er jo svært at gøre, når man ikke har tid til fordybelse. Jeg var for ambitiøs. Jeg ville så gerne være både en god mor og en god diplomat, som hele tiden skal tjekke nyhederne og hele tiden være på. Men det kan man ikke. Det kunne jeg ikke. Den balance kunne jeg ikke finde«, fortæller hun.

Ned ad bakke

Rikke hostede og hostede. Og tog astmamedicin dagligt. Men da hun på ferie hjemme i Danmark i juni sidste år blev ved med at mærke trykken på lungerne, selv om hun holdt fri fra luftforureningen, begyndte det at dæmre for hende, at det måske skyldtes stress, at hun hev sådan efter vejret.

Rikkes syn begyndte at blive sløret. Hendes blodtryk var for højt. Hun var udmattet, men sov alligevel ikke om natten, hvor hendes tanker og hendes bankende hjerte holdt hende vågen. Og gjorde hende så træt om dagen, at hun til sidst, den dag sidste sommer, måtte lægge sig ned.

Det blevet Rikkes gode venner, der trak stikket for hende, da hun ikke selv kunne.

Tilbage i ørkenstaten efter ferien havde hun holdt hun sig oppe et par dage – men uden at kunne sove. Stefan og børnene var blevet hjemme i Danmark. Så lagde hun sig ned på vennernes sofa. Og blev liggende. Indtil vennerne efter yderligere to søvnløse nætter sagde »nu går det altså ikke længere« og kontaktede hendes arbejdsgiver og meldte hende syg.

»Det her lignede jo slet ikke mig«, fortæller Rikke.

Med en langtidssygemelding i håndbagagen blev hun øjeblikkelig sendt hjem til Danmark. Den første måned sov hun slet ikke. Og frygten for, hvad der var sket med hende, blev til angst for, hvad der skulle ske fremover.

»Det var et wakeupcall. Jeg havde aldrig forestillet mig, at det kunne ske for mig. Jeg har altid set mig selv som en, der kan klare alt. Jeg har klaret en stressende uddannelse i forsvaret, og jeg har været udsendt til Irak. Og jeg har nok aldrig rigtig forstået det, når folk fik stress, men tænkt, at de kan da bare tage sig sammen. Og så sad jeg pludselig der. Jeg kunne ikke engang tage mig af mine børn. Og så blev jeg bange. Jeg har set mange mennesker gå ned med stress og aldrig rigtig blive sig selv igen. Tænk, hvis jeg ikke kunne passe mit arbejde igen. Hvad kunne jeg så?«, husker Rikke.

På vej. Rikke Brunsgaard Andersen skifter storbyens sten og glas ud med et hus med havudsigt på Ærø, hvor hun skal bo sammen med sin mand og to børn, som er rejst i forvejen. Foto: Finn Frandsen

Den store beslutning

I Rikkes mors sommerhus i Mommark på Als gjorde Stefan og Rikke status. De gav sig omsider ro til at træde et skridt tilbage og kigge på det store billede. Det hang helt skævt.

Noget skulle forandres. Der skulle mere tid, natur, kreativitet og fordybelse ind i deres liv. Men hvordan? Ved tanken om at flytte tilbage til København hørte Rikke allerede hamsterhjulets snurren.

Svaret skimtede de bare 10-15 kilometer væk, en times sejlads fra, hvor Rikke og Stefan sad og kiggede ud over Det Sydfynske Øhav. Ærø. Øen, hvor parret har holdt ferie sammen og tidligere leget med tanken om at flytte hen.

»Så gjorde vi det. Da først vi havde tænkt det, var det nemt at beslutte, og så ringede vi til øens bosætningskonsulent. Han sagde, at han havde det perfekte hus til leje til os. Og da vi så det, var det lige det, vi havde drømt om, helt ned til vandet«, fortæller Rikke med begejstret stemme.

Og så koster et hus på Ærø på 280 kvadratmeter med en kæmpe have ovenikøbet det samme, som familien gav for deres 2-værelses lejlighed på Østerbro i sin tid. Noget, der betyder, at parret ikke behøver arbejde på fuld tid, når de bor der.

Jeg ville så gerne være både en god mor og en god diplomat, som hele tiden skal tjekke nyhederne og hele tiden være på

Stefan og børnene flyttede ind med det samme, og sammen besluttede de, at Rikke skulle tage tilbage til Kairo og afslutte sit arbejde. Efter et langt mentalt tilløb satte hun i november igen fødderne på ørkensand.

»Det var svært for mig at komme herned, for jeg var bange for at blive syg igen. Her er der ikke noget med langsom optrapning efter en sygemelding, som vi har derhjemme, så jeg flyttede ind hos nogle gode venner i den første tid. En af mine bekendte spurgte i øvrigt en dag: »Hvilken medicin tager du egentlig?«. »Ikke noget«, svarede jeg. »Nå, så er det da klart, at du er blevet syg«, sagde hun. Hernede tager alle åbenbart smertestillende, antidepressiva og sovemedicin for at kunne klare det. Der har jeg bare været helt naiv«, fortæller hun.

Rikke selv holder sig til åndedrætsøvelser og yoga, som hjælper hende til at finde ro og bremse sine mange bekymringer, når de dukker op.

»Det er gået op for mig, at det var mine bekymringer, der gjorde mig syg. Selvfølgelig arbejdede jeg meget, men min egen tankekværn er faktisk værre end omstændighederne. Det nytter for eksempel ikke at have dårlig samvittighed over, at jeg har forladt min familie og er rejst herned igen, for det var jo en beslutning, jeg tog. Jeg har givet mig selv lov til at nyde den sidste tid her, selv når Stefan er sneet inde på Ærø, og børnene er syge. Det sætter mig fri til at afslutte mit arbejde på en god måde. Og finde mig selv igen«, siger Rikke.

Tirsdag landede hun i Københavns lufthavn. Onsdag tog hun videre til Ærø for at flytte sammen med sin familie igen.

»Når folk hører, at jeg har været udbrændt, synes de typisk, det er synd for mig, men sådan har jeg det slet ikke. Jeg har en enorm taknemmelighed for, at jeg ramte muren, fordi det gav mig en chance for at ændre noget i livet og kigge på det, der virkelig betyder noget. Vi havde et fedt liv i Kairo, og det var sjovt at prøve. Men i sidste ende finder man jo ud af, at det er ikke det, der gør en lykkelig. Det gjorde ikke os lykkelige i hvert fald. Det var ikke bæredygtigt«.

»Livet som diplomat, hvor man flytter rundt fra sted til sted, er ikke den barndom, vi ønsker for vores børn. Vi vil gerne have, de får nogle rødder et sted – et referencepunkt. Hvis jeg ikke havde fået stress, var jeg sikkert fortsat ad den karrierevej, og så havde jeg aldrig set mine børn. Jeg ville være virkelig ked af, hvis jeg først om 10 år kunne se, at jeg var gået glip af så meget. Så nu skal vi noget andet i stedet. Og det er jeg spændt på at se, hvad er«, siger Rikke.

Politiken vil det kommende år følge Rikke og familiens rejse fra Kario til Ærø. Privatfoto

Fremtiden på Ærø

Mens hun har været alene i Kairo, er hendes mand, Stefan, blevet selvstændig anlægsgartner og topbeskærer og arbejder deltids på Ærøs lokale bryggeri. Børnene er begyndt i børnehave, og den ældste skal i skole til sommer. Rikke Brunsgaard har ikke selv lagt sig fast på noget, men er åben for alle muligheder. Ægteparret vil gerne være mere selvforsynende og involvere hele familien i aktiviteterne. Og så vil de forsøge at undgå traditionelle 8-16-job.

»Vi skal arbejde mindre og have tid til hinanden og til at se årstiderne skifte og være udenfor i haven. Og så glæder jeg mig til noget så almindeligt som at hente mine børn i børnehave«, siger hun.

For Rikke er det dog samtidig forbundet med bekymring, at der ikke kommer løn ind på kontoen hver måned.

»Nu giver vi det i første omgang et år. Så må vi se, om det er lige så godt, som vi tror. Og hvis det ikke går, så må jeg finde et normalt job igen. Men i det her år følger vi vores hjerter og gør nogle andre ting. Som måske i sidste ende viser sig at være mere fornuftige«, siger Rikke Brunsgaard.

