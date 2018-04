Supermarkeder: Forbrugerne tror, at vi smider mest mad ud, men det gør de selv Selv om butikker som Fakta, Netto og Rema1000 finder på tiltag for at gøre det nemt for kunderne at mindske madspild, halter især familier i parcelhuse efter. Ærgerligt, siger Nettodirektør.

Der er udsigt til nye tiltag mod madspild fra forretningerne, da forbrugerne skal blive bedre til at smide mindre mad ud.

Det forudsiger flere butikskæder, efter at en ny kortlægning af affald fra husholdninger har vist, at forbrugerne samlet smed 8 procent mindre mad ud i 2017 end i 2011, da man foretog en lignende måling. Tallene viste samtidig, at mens familier i villaer slet ikke havde begrænset deres madspild, var spildet fra husstande i lejligheder faldet med 24 procent.

Det ringe resultat for de større husstande viser, hvor svært det er at lægge sine vaner om, mener Brian Seemann, som er landedirektør i Netto.

»Det er da ærgerligt, at tallet ikke er højere for børnefamilierne. De er nødt til at blive bedre til at planlægge, hvis det virkelig skal rykke hos dem. Men vi vil gerne hjælpe«, siger Brian Seemann, som suppleres af projektleder i Coop Ditte Poulsen.

»Vi havde da gerne set, at det fald, der er sket i lejlighederne, havde været bredt mere ud. Men vi ved, at forbrugerne ofte har den opfattelse, at de ikke selv smider ret meget mad ud«, lyder det fra Ditte Poulsen. Undersøgelser viser, at når maden først har stået som rest i køleskabet et stykke tid, tænker forbrugeren på det som affald, ikke som madspild.

Spis hele din broccoli

»Forbrugerne tror, at supermarkederne smider mest mad ud, men det gør de selv. Vi vil gerne dele endnu mere viden om madspild ud på alle vores platforme, både når det gælder madrester, og hvordan man f.eks. bruger hele broccolien eller andre slags frugt og grønt«, siger Ditte Poulsen.

Netop broccoli findes nu i Coops butikker med en tekst påklistret.

Her kan forbrugerne se, hvordan man bruger hele den grønne råvare uden at smide stokken ud. En stok, der i smager glimrende, men som mange forbrugere tror er affald.

I Rema1000 er det nyeste tiltag pålægspakker, som kan åbnes lidt ad gangen, så den ene halvdel ligger beskyttet og frisk, mens den anden bliver spist.

»Det er de mange små skridt, der rykker. Vi er nødt til hele tiden at justere, hvordan vi pakker madvarerne, så de passer i størrelsen. Det nytter ikke at have pizzasovs til en halv pizza tilovers. Det får man aldrig brugt«, siger Anders Jensen, indkøbs- og marketingdirektør i Rema1000.

Mængdetilbud giver madspild

I Landbrug & Fødevarer efterlyser madspild-ekspert Marianne Gregersen, at forbrugerne følger op på deres kritiske holdning til madspild.

»Forbrugerne kan godt stramme sig op. De har mange gode intentioner, men så må de også gøre noget ved det«, siger Marianne Gregersen og understreger, at madspild skal bekæmpes i hele kæden fra primærproduktionen hos landmanden til forbrugerens bord.

Men det er ikke altid, forbrugerne tager lige godt imod butikkernes tiltag for at mindske spildet. For eksempel har Netto lige nu en test, hvor de i en række butikker ompakker frugt som f.eks. bananer eller appelsiner, hvis der er en enkelt dårlig frugt i posen.

»Det bruger vi en del krudt på. Desværre kan vi ikke rigtig få forbrugerne til at købe de ompakkede varer«, siger Brian Seemann.