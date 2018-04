Fakta-direktør efter masselukning: »Vi skal have støvet vores image af«

Set ude fra som kunde kan man godt klø sig i hovedbunden over, hvad Fakta egentlig er for en størrelse i forhold til konkurrenterne. Har I ikke en ret uklar profil?

»Når vi nu skal ud og investere i de resterende 359 Fakta-butikker, handler det netop om, at vi godt ved, at vi har behov for at styrke Faktas image yderligere. På den rejse fra suppleringsbutik til fuldgyldig hverdagssupermarked er vi nødt til at investere noget mere. Vi har forbedret os markant på blandt andet områder som økologi, frugt og grønt og kød, men vi skal gøre det endnu mere interessant og støve vores image af. F.eks. tester vi nu et system, hvor kunderne kan bippe sig igennem butikken ved at skanne koderne på varen selv, lægge dem direkte i indkøbsposen og vandre lige ud af butikken efter at have skannet en QR-kode. En meget hurtig måde at handle på. Det er sådan noget, vi skal frem til«, siger hun.

Så når jeg kalder jeres profil lidt uklar, så har det resonans hos dig?

»Vi ved, vi har behov for at styrke vores image yderligere. Der er rigtig mange kunder, der ikke ved, at man kan handle færdigt i Fakta, på samme måde som man tager for givet i et supermarked, og der har vi stadig en opgave at bevise det for danskerne«, siger direktøren for Fakta.

