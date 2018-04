Forbrugerombudsmanden advarer: Betal ikke opkrævninger fra ABC Collect LLC

Forbrugerombudsmanden har de seneste par dage modtaget en del klager fra forbrugere, som har modtaget skønhedsprodukter fra virksomheden, Beauty International. Samtidig modtager forbrugerne en opkrævning på et inkassogebyr fra virksomheden, ABC Collect LLC.

Det sker, selvom de aldrig har bestilt produkterne.

På grund af mængden af klager samt sammenlignelige klagesager i Sverige, advarer forbrugerombudsmanden mod at betale opkrævninger fra ABC Collect LLC.

»Vi har ikke grundlag for at sige, om det er et svindelfirma eller ej. Det har været en udfordring i Sverige, så derfor advarer vi. Men vi går ikke ind konkret og tager stilling til, hvad der egentlig er op og ned i sagen endnu«, fortæller kontorchef hos forbrugerombudsmanden«, Andreas Weidemann.

Har du modtaget produkter, du ikke har bestilt? Forbrugerombudsmanden anbefaler at sende en e-mail til virksomheden. Skriv, hvilket produkt der er modtaget.

Skriv, at produktet kan afhentes på bopælen inden for tre måneder.

Skriv, pakkens fakturanummer.

Gem, e-mailen som dokumentation.

Atypisk procedure

Klagerne er rullet ind over forbrugerombudsmanden henover få dage. Forbrugerne har modtaget pakker med blandt andet ansigtsmasker.

Sammen med produkterne modtager forbrugerne en trussel om at de skal betale inkassogebyrer, hvis ikke de betaler for de leverede produkter.

Den opkrævning kommer fra virksomheden, ABC Collect LLC. Det hele er ifølge Andreas Weidemann en unormal procedure for bestilling af varer på internettet.

»ABC Collect LLC truer allerede i det første følgebrev, der sendes sammen med produkterne, med risikoen for inkassogebyrer. Det er atypisk i forhold til det normale forløb, hvor man køber noget og den erhvervsdrivende først, hvis man ikke betaler for produkterne, truer med risikoen for inkassogebyrer«, fortæller Andreas Weidemann.

I en pressemeddelelse udsendt fra forbrugerombudsmanden tidligere i dag, bliver det anbefalet, at ingen forbrugere betaler for produkter, som de ikke selv har bestilt.

Blandt en række råd til, hvordan man skal handle i situationen, skriver forbrugerombudsmanden, at man skal kontakte virksomheden på mail og gøre opmærksom på, at man har modtaget produktet ved en fejl.

»Vi kigger selv nærmere på sagen og graver lidt ned i den, men lige nu er der kommet klager på det her, som vi sender nogle generelle anbefalinger ud om«, siger Andreas Weidemann.