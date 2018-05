Ryges klumme: Lug og klip lidt mindre i haven for fuglenes skyld

I sidste uge var det breaking news, at et storkepar på Sjælland havde fået to unger, og at et andet par måske var på vej med flere. Flere er der ikke. Det blev sendt og vist i tv og radio på alle kanaler, og diverse eksperter var indkaldt for at kommentere begivenheden, også undertegnede. For det er fint med de unger, ja, men det er også et klart signal om, at storken er på vej ud som dansk ynglefugl, hvilket vi har vidst længe.

Hvorefter diskussionen lynhurtigt finder sit vante spor: at det er landbrugets skyld. Hvis den danske jord bare blev dyrket som for 50 eller 100 år siden, ville vi stadig have masser af storke, for så kunne de finde føde overalt. Enig! Og hvis der ingen biler var, ville vi spare ufattelig mange penge, få meget mere livsvigtig motion og mindske forureningen markant. Enig! Og hvis tv og it ikke var opfundet, ville vi alle sammen have meget mere tid til hinanden og børnene. Enig! Men vis mig det samfund, der bevidst vælger at skrue udviklingen tilbage eller sætte den i stå. Kan kun komme i tanker om ét: Nordkorea.

Og så skal denne spalte jo ikke handle om politik, bevares, men jeg kunne ikke lade være. Vil jo meget hellere glæde mig, for der er så meget at glæde sig over netop nu, også når det gælder de kære fugle. For de har jo højsæson nu, maj og juni er de store ynglemåneder. Og må jeg derfor minde om, at netop det danske havelandskab, som fylder utrolig meget, er et paradis for masser af fugle, der trives fint.

Solsorten er overalt med æg eller unger i reden. Krager, råger, skader og duer har det bedre end nogensinde. Munk, gærdesanger og havesanger er tilbage fra Afrika og synger på livet løs. Sådan kan man blive ved.

Hvis man tæller dem alle sammen, er nogle gået frem, andre tilbage, nye er kommet til, og andre – som storken – er næsten forsvundet. Agerlandets fugle er logisk nok dem, der har det sværest. Hvorimod havelandets fugle har det fint og kan få det endnu bedre. For hvis en million danske haveejere hakker og luger og klipper lidt mindre, giver ukrudtet og de vilde blomster lov til at blomstre og under ingen omstændigheder sprøjter insekter, lus og larver ihjel, er der meget mere af den livsnødvendige mad til fuglene og deres unger.

Her ligger der en smuk opgave, hvor alle kan være med, og det handler altså ikke om solsikkekerner og mejsekugler (det spiser fugleunger ikke), men om en grundlæggende ændring i adfærd og ordenssans. Den pæne, velfriserede ukrudtsfrie have med granitskærver er lige så umulig for fuglene som de endeløse marker med korn, majs og raps. Landbruget kan kun tvinges til mere natur med pisk og gulerod, og det koster milliarder. Havebruget kan gøre det helt af sig selv. Gratis.